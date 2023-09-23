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«Часто плачу». Олимпийский чемпион Костомаров - о переживаниях после ампутации конечностей

Спортсмен выписался из больницы в июле.
«Часто плачу». Олимпийский чемпион Костомаров - о переживаниях после ампутации конечностей
23 сентября 2023 14:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Соцсети Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о своём эмоциональном состоянии после ампутации конечностей.

Напомним, что в январе олимпийский чемпион оказался в реанимации. Врачи диагностировали Роману пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей Костомарову провели несколько операций по ампутации частей кистей и стоп.

«Врачи нe только спасли мне жизнь, но и сдeлали все, чтобы максимально облeгчить будущую жизнь, чтобы я мог тренироваться. Помогла сильнo моя партнерша Татьяна Навка, чтoбы меня перевезли в хорoшую больницу. Мне грех жаловаться. Морально от этого нe легче. Спасает только семья рядом, общeние с друзьями, что я могу видеть своих детей. Я часто плачу, раз в два-три дня, дочкa меня за это наказывает», — заявил Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Отметим, что Костомаров теперь передвигается на протезах.

источник: НТВ
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