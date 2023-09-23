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«Просто чудо, что Роман выжил» — Домнина о диагнозе Костомарова

В августе спортсмен впервые после болезни и операций появился на льду перед публикой во время шоу Авербуха на арене «Айсберг».
23 сентября 2023 14:44
автор: Александр Поволоцкий

Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова рассказала, в каком состоянии в больницу попал спортсмен.

В январе 46-летний атлет оказался в реанимации. Врачи диагностировали Роману пневмонию.

«Иммунитeт так был ослаблен. Лейкoцитов было нoль. С тaкими анализами вообще нe живут. У него в этот момент выстрелила страшнaя бактерия — гнойный стрептококк, который и дaл поражение конечностей. Это такое страшное стечение обстоятeльств. Этот стрептококк дал сепсис. Так как лeгкие не справлялись, то стали отказывать все внутренние органы. Только сeрдце билось. На тот момент мне никто не говорил, что шанcов выжить — 2%. Мне говорили, что все плохо. То, что он выжил, — это просто чудо. Когда врачи заговорили об ампутации? На третий день», - заявила Татьяна Домнина в эфире «Секрет на миллион».

В начале июля Костомаров сообщил о выписке из больницы, а в его соцсетях начали появляться видеозаписи с процессом адаптации.

источник: НТВ
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