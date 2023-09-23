Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, сколько стоит один его протез

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о стоимости приобретенного для него протеза.

Напомним, в январе олимпийский чемпион оказался в реанимации. Врачи диагностировали Роману пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей Костомарову провели несколько операций, и в итоге ампутировали стопы и кисти рук.

«Такая рука стоит 2 миллиона. Это еще самое простое, российское производство. Иностранные — от четырех миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика. Пока только учимся. Даже еще не использую постоянно. Нужно как ботинки разносить, — заявил Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Напомним, Роман Костомаров является олимпийским чемпионом-2006 в танцах на льду. Его партнершей была Татьяна Навка.