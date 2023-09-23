ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, сколько стоит один его протез

Фигурист был выписан из больницы в июле.
23 сентября 2023 15:51
автор: Виталий Овсянников

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о стоимости приобретенного для него протеза.

Напомним, в январе олимпийский чемпион оказался в реанимации. Врачи диагностировали Роману пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей Костомарову провели несколько операций, и в итоге ампутировали стопы и кисти рук.

«Такая рука стоит 2 миллиона. Это еще самое простое, российское производство. Иностранные — от четырех миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика. Пока только учимся. Даже еще не использую постоянно. Нужно как ботинки разносить, — заявил Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Напомним, Роман Костомаров является олимпийским чемпионом-2006 в танцах на льду. Его партнершей была Татьяна Навка.

источник: НТВ
Костомаров заработал более миллиона рублей за участие в телешоу
Условием было честно отвечать на вопросы.
23.09.2023 17:06
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Костомаров рассказал о самом жутком сне, которые ему снился, когда он находился в больнице
Фигурист перенес несколько ампутаций.
23.09.2023 16:25
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Бутырская высказалась о запрете Гуменнику выступать под Rammstein
Прославленная спортсменка поделилась мыслями.
23.09.2023 15:27
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
«Просто чудо, что Роман выжил», — Домнина о диагнозе Костомарова
В августе спортсмен впервые после болезни и операций появился на льду перед публикой во время шоу Авербуха на арене «Айсберг».
23.09.2023 14:44
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Часто плачу». Олимпийский чемпион Костомаров — о переживаниях после ампутации конечностей
«Часто плачу». Олимпийский чемпион Костомаров — о переживаниях после ампутации конечностей
Спортсмен выписался из больницы в июле.
23.09.2023 14:25
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Александр Жулин: рад, что Костомаров не пошёл по пути нытья
В своём телеграм-канале спортсмен делится видео с отдыха, тренировок, рассказывает о процессе реабилитации.
23.09.2023 14:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Фигуристка Медведева опубликовала совместное фото в купальниках с Туктамышевой
Обе спортсменки являются чемпионками мира.
23.09.2023 12:01
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
В ISU считают, что Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст
В ISU считают, что Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст
У спортсменки есть олимпийское золото в командном турнире.
23.09.2023 10:29
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Тарасова заявила, что в Госдуме есть более важные вопросы, чем музыка для программы Гуменника
Фигуристу запретили выступать под группу Rammstein.
23.09.2023 08:56
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.