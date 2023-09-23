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Костомаров рассказал о самом жутком сне, которые ему снился, когда он находился в больнице

Фигурист перенес несколько ампутаций.
23 сентября 2023 16:25
автор: Степан Шереметьев

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о самом жутком сне, которые ему снился, когда он находился в больнице.

«Самый страшный сон, хотя он казался явью… Я стою в одежде и смотрю на себя со стороны. И рядом кто‑то снимает меня. И происходит… Будто спичка сгорает. И моя шапка падает на ботинки. Я в ужасе смотрю на это… А через секунд 30–40 всё происходит в обратном порядке. И вот я снова стою», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, с января Костомаров перенес несколько ампутаций после госпитализации. В начале июля 46‑летний фигурист сообщил о выписке из больницы, а в его соцсетях начали появляться видеозаписи с процессом адаптации. В августе Костомаров впервые после болезни и операций появился на льду перед публикой. Это произошло во время шоу Авербуха на арене «Айсберг».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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