Фигуристка Проскурякова отказалась катать программу под Rammstein по решению тренерского штаба

Фигуристка Таисия Проскурякова больше не будет использовать в музыкальном сопровождении своей короткой программы фрагмент песни Sonne в исполнении немецкой группы Rammstein.

«Почему решили отказаться от композиции? Решение тренерского штаба», — цитирует Проскурякову «Матч ТВ».

Ранее вице-чемпиону России Петру Гуменнику запретили исполнять короткую программу на песню Sonne. Позже спортсмену объяснили, что запрет связан с неким письмом, накануне направленным в Министерство спорта РФ.

Добавим, что группа Rammstein неоднократно на своих концертах выступала против специальной военной операции на Украине.