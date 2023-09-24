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Фигуристка Проскурякова отказалась катать программу под Rammstein по решению тренерского штаба

Ранее запретили кататься под немецких исполнителей и Гуменнику.
24 сентября 2023 11:26
автор: Тимур Пацюк

Фигуристка Таисия Проскурякова больше не будет использовать в музыкальном сопровождении своей короткой программы фрагмент песни Sonne в исполнении немецкой группы Rammstein.

«Почему решили отказаться от композиции? Решение тренерского штаба», — цитирует Проскурякову «Матч ТВ».

Ранее вице-чемпиону России Петру Гуменнику запретили исполнять короткую программу на песню Sonne. Позже спортсмену объяснили, что запрет связан с неким письмом, накануне направленным в Министерство спорта РФ.

Добавим, что группа Rammstein неоднократно на своих концертах выступала против специальной военной операции на Украине.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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