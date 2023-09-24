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Украинские фигуристы отказались поздравлять грузинскую пару с победой на юниорском Гран-при

Такие инциденты никак не красят мировой спорт.
24 сентября 2023 15:34
автор: Виталий Стопин

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Анастасия Метёлкина — Лука Берулава с победой на этапе юниорского Гран-при в Будапеште (Венгрия).

На церемонии награждения Метёлкина и Берулава подошли к серебряным призерам, однако те никак не отреагировали на это, просто проигнорировав победителей соревнований.

Отметим, что Анастасия Метёлкина с 2020 года выступает за Грузию, а Лука Берулава перешёл в грузинскую команду в 2019. Пара тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко.

источник: «Советский спорт»
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