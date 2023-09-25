Анна Щербакова: после победы на Олимпиаде скорее испытала опустошение, чем счастье

19-летняя российская спортсменка Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о победе на Олимпийских играх-2022 в женском одиночном катании.

«Я уже говорила, что Олимпиада в Китае была настолько напряженной в эмоциональном плане, что после победы я скорее испытала опустошение, чем счастье. Осознание проделанной работы и счастье от победы пришли постепенно. Конечно, это настолько значимое достижение, которое не могло не повлиять на мою жизнь. Я осознаю, что передо мной сейчас открыта масса возможностей. Но пока нет четкого представления, куда двигаться дальше», — цитирует Щербакову издание ТАСС.

Напомним, в 2022 году Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Ранее она также выиграла чемпионат мира по фигурном катанию (2021) и три раза становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Она пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене.