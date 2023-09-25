Анна Щербакова рассказала о сложностях тренерской деятельности

Олимпийская чемпионка 2022 года в личном турнире Анна Щербакова высказался о сложностях тренерской работы.

«Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений», — сказала Щербакова ТАСС.

Напомним, в 2022 году Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Ранее она также выиграла чемпионат мира по фигурном катанию (2021) и три раза становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Она пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене.