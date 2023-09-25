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Навка заявила о возможном участии Костомарова в своём ледовом шоу

В 2006 году Татьяна и Роман выиграли Олимпиаду.
Навка заявила о возможном участии Костомарова в своём ледовом шоу
25 сентября 2023 12:26
автор: Виталий Овсянников
автор фото: соцсети Татьяны Навки

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о возможном участии своего бывшего партнера по танцам на льду Романа Костомарова в своём ледовом шоу.

«Конечно, появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я всегда его жду. Но ещё нет предварительных сроков, когда это может случиться», – заявила Навка в интервью «РИА Новости».

Напомним, Роман Костомаров является олимпийским чемпионом – 2006 в танцах на льду. Его партнёршей была Татьяна Навка.

С января Костомаров перенёс несколько ампутаций после госпитализации. В начале июля 46‑летний фигурист сообщил о выписке из больницы, а в его соцсетях начали появляться видеозаписи с процессом адаптации. В августе Костомаров впервые после болезни и операций появился на льду перед публикой. Это произошло во время шоу Авербуха на арене «Айсберг».

источник: «РИА Новости»
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