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«Девочка превратилась в девушку». Артемий Каташинский — о Валиевой

Камила поразила своих фанатов новыми образами.
25 сентября 2023 14:38
автор: Виталий Стопин

Трёхкратный чемпион мира по спортивным танцам в парном разряде Артемий Каташинский поделился мнением о новом образе российской фигуристки Камилы Валиевой. В нём 17-летняя россиянка предстала на контрольных прокатах сборной России, проходивших 16-17 сентября в Москве.

«Новые образы и амплуа Камилы в короткой программе? Ей это очень хорошо удалось. У ней очень выразительные руки, голова и верхний плечевой пояс.

В новой программе хореографами была проделана потрясающая работа хореографов! В плане артистизма Камила справилась на сто процентов. Ещё хочу заметить, что девочка наконец-то превратилась в девушку. И контакт со зрителем, и все приёмы, которые она использовала в своей программе, выглядели очень органично. Даёт жару!» — приводит слова Каташинского «Чемпионат».

Камила Валиева с 26 по 28 сентября (29.09 — резервный день) по видеосвязи будет участвовать в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария). ВАДА, ISU и МОК просят дисквалифицировать её из-за положительной допинг-пробы, которую спортсменка сдала в декабре 2021 года.

источник: Чемпионат.com
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