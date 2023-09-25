«Девочка превратилась в девушку». Артемий Каташинский — о Валиевой

Трёхкратный чемпион мира по спортивным танцам в парном разряде Артемий Каташинский поделился мнением о новом образе российской фигуристки Камилы Валиевой. В нём 17-летняя россиянка предстала на контрольных прокатах сборной России, проходивших 16-17 сентября в Москве.

«Новые образы и амплуа Камилы в короткой программе? Ей это очень хорошо удалось. У ней очень выразительные руки, голова и верхний плечевой пояс.

В новой программе хореографами была проделана потрясающая работа хореографов! В плане артистизма Камила справилась на сто процентов. Ещё хочу заметить, что девочка наконец-то превратилась в девушку. И контакт со зрителем, и все приёмы, которые она использовала в своей программе, выглядели очень органично. Даёт жару!» — приводит слова Каташинского «Чемпионат».

Камила Валиева с 26 по 28 сентября (29.09 — резервный день) по видеосвязи будет участвовать в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария). ВАДА, ISU и МОК просят дисквалифицировать её из-за положительной допинг-пробы, которую спортсменка сдала в декабре 2021 года.