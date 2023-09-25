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Анна Щербакова рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка выиграла золото ОИ-2022.
25 сентября 2023 15:22
автор: Виталий Овсянников

19-летняя российская спортсменка Анна Щербакова рассказала о своих целях на ближайшее будущее.

«В спорте, как и в повседневной жизни, ключом к успеху является осознание своих целей и разработка четкого плана для их достижения. Важно получать удовлетворение не только от конечных результатов, но и от самого процесса. Всю свою сознательную жизнь я уделяла тренировкам и соревнованиям, и, конечно же, меня привлекает возможность попробовать что-то новое. Это включает не только передачу своего опыта на мастер-классах, поиск подхода к детям и помощь молодым фигуристам, но и собственное приобретение опыта в этой сфере. Мне понравился опыт участия в программе «Ледниковый период». Конечно, я далека от профессионалов и мне предстоит еще многое учиться», - цитирует Щербакову издание ТАСС.

Напомним, в 2022 году Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Ранее она также выиграла чемпионат мира по фигурном катанию (2021) и три раза становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Она пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене.

источник: ТАСС
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