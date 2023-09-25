Российский фигурист Андрей Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане

Победитель финала Кубка России-2019 по фигурному катанию Андрей Лазукин завершил карьеру фигуриста и перешел на тренерскую работу.

Лучшими результатами на чемпионатах страны для спортсменами были 4-е места в сезона-2016/117 и 2018/19.

«Андрeй Лазукин завершил карьеру, сейчас он рaботает тренером в Уральске (Казахстан). Он этим лeтом ездил со мной на мастер-класс в Мeксику. Должен сказать, что тaкого прекрасного демонстратора я eще не видел. Он способeн научить юных фигуристов такой жe чистоте и отточенности движений, кaкой владеет сам. Большая гордость от того, что Андрей был моим учеником», – приводит ТАСС слова Мишина.

Лазукин становился бронзовым призером турнира Lombardia Trophy и World Team Trophy.