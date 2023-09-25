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Врач Авербах высказался о том, как купание в проруби повлияло на состояние Костомарова

Фигуристу частично ампутировали руки и ноги.
25 сентября 2023 18:00
автор: Степан Шереметьев

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах рассказал о том, как купание в проруби повлияло на состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Прорубь для человека, который не занимается закаливанием на регулярной основе, очень опасна. Кто-то купается в проруби каждый год и ему ничего, а кто-то получает такие осложнения. Роману очень не повезло», — приводит слова медика Sport24.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.

источник: Sport24.ru
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