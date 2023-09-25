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Тарасова призвала подать в суд на американского фигуриста за слова о допинге в России

Ранее Винсент Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.
Тарасова призвала подать в суд на американского фигуриста за слова о допинге в России
25 сентября 2023 18:32
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что надо подать в суд за слова о допинге у российских спортсменов.

«А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд», — цитирует Тарасову «РИА Новости».

Ранее американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.

Также Чжоу заявил, что положительный допинг-тест Валиевой — не одиночный инцидент в России. Американец выразил уверенность, что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно.

источник: «РИА Новости»
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