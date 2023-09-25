Лайшев - о словах Чжоу: может, так они накаляют обстановку перед слушаниями дела Валиевой

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских коллег в употреблении запрещенных препаратов.

«Это глупость. Наши девчонки этим никогда не занимались. Это могут все подтвердить, просто полемика конкуренции американцев с нашими. Империалисты засылают свою ложную информацию. Может быть, это так они накаляют обстановку перед слушаниями дела Валиевой. Мы всегда за своих девчонок. Камила — чистейший человек во всех отношениях. Это безобразие, что на девочку, которая сегодня учится в 11-м классе, произошел такой наезд», — приводит слова Лайшева «Спорт-Экспресс».

Ранее американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.

Также Чжоу заявил, что положительный допинг-тест Валиевой — не одиночный инцидент в России. Американец выразил уверенность, что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно.