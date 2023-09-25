Алексей Мишин: Чжоу плохо относится к фигурному катанию

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских коллег в употреблении запрещенных препаратов.

«Я знаю Чжоу, хороший фигурист. Но он плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием российских фигуристов наш спорт будет только лучше», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

Ранее американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.

Также Чжоу заявил, что положительный допинг-тест Валиевой — не одиночный инцидент в России. Американец выразил уверенность, что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно.