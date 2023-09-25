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Чен высказала мнение о роли Туктамышевой в качестве примера для подражания для юных фигуристок

Она назвала положительные качества спортсменки.
25 сентября 2023 21:19
автор: Степан Шереметьев

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен поделилась мнением о роли Елизаветы Туктамышевой в качестве примера для подражания для юных фигуристок.

«Очень полезно для молодых фигуристок иметь такого кумира, как Елизавета Туктамышева, равняться на нее и сражаться. Их путь должен быть тернистым, и тогда из них вырастут настоящие чемпионки.Лиза — эталон женского фигурного катания», — приводит слова бывшей спорсменки Sport24.

Гран-при в Красноярске пройдет 27-30 октября, а в Москве — 24-27 ноября.

Ранее стало известно, что Туктамышевой поставит новые программы хореограф Илья Авербух.

источник: Sport24.ru
Татьяна Мишина не исключила, что Елизавета Туктамышева выступит на Олимпиаде
В настоящее время большинство отечественных атлетов изолировано от международных турниров.
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