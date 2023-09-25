Чен высказала мнение о роли Туктамышевой в качестве примера для подражания для юных фигуристок

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен поделилась мнением о роли Елизаветы Туктамышевой в качестве примера для подражания для юных фигуристок.

«Очень полезно для молодых фигуристок иметь такого кумира, как Елизавета Туктамышева, равняться на нее и сражаться. Их путь должен быть тернистым, и тогда из них вырастут настоящие чемпионки.Лиза — эталон женского фигурного катания», — приводит слова бывшей спорсменки Sport24.

Гран-при в Красноярске пройдет 27-30 октября, а в Москве — 24-27 ноября.

Ранее стало известно, что Туктамышевой поставит новые программы хореограф Илья Авербух.