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Татьяна Мишина не исключила, что Елизавета Туктамышева выступит на Олимпиаде

В настоящее время большинство отечественных атлетов изолировано от международных турниров.
25 сентября 2023 22:21
автор: Александр Бойченко

Российский тренер Татьяна Мишина высказалась о спортивном долголетии чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

«О своих планах Лиза не говорила, поэтому не знаю точной цифры, сколько лет еще будет кататься. Все зависит от здоровья и физического самочувствия. Если она в своем возрасте чувствует себя прекрасно, то кто-то и к 18 годам выдыхает — это все индивидуально. Увидим ли мы ее на Олимпиаде? Все может быть», — приводит слова Мишиной Sport24.

Ранее фигуристка заявила, что в нынешнем сезоне точно планирует выступить на Гран-при России в Красноярске (с 27 по 30 октября) и Москве (с 24 по 27 ноября.

источник: Sport24.ru
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