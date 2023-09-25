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РУСАДА обвинило Чжоу в нарушении антидопинговых правил из-за его слов о российских спортсменах

Ранее Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.
РУСАДА обвинило Чжоу в нарушении антидопинговых правил из-за его слов о российских спортсменах
25 сентября 2023 23:27
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ответило на обвинения американского фигуриста Винсента Чжоу.

«Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил. Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие)», — цитирует ответ пресс-службы РУСАДА РИА «Новости».

Ранее американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.

Также Чжоу заявил, что положительный допинг-тест Валиевой — не одиночный инцидент в России. Американец выразил уверенность, что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно.

источник: «РИА Новости»
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