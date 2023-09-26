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В МОК отреагировали на скандальное высказывание Чжоу в адрес российских фигуристов

Ранее американский атлет сообщил широком распространении допинга среди россиян и потребовал отстранить Россию от мирового спорта.
26 сентября 2023 00:04
автор: Глеб Шевяков

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением по поводу того, что американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал длительное разбирательство CAS по поводу допинг-дела представительницы России Камилы Валиевой и сообщил, что среди российских спортсменов допинг распространён в широком формате.

В международной спортивной организации отметили, что разделяют разочарование американца и также огорчены сложившейся ситуацией.

«Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения. С самого начала МОК настаивал на скорейшем принятии решения и надеется, что решение быстро последует за слушанием CAS. А затем МОК выполнит его», — приводит заявление МОК РИА «Новости».

Ранее Винсент Чжоу также заявил, что Россию необходимо отстранить от мирового спорта. После его заявлений о допинге представители РУСАДА обвинили самого американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил, так как «сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил».

источник: «РИА Новости»
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