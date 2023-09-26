Софья Самоделкина перешла от Светланы Соколовской в группу к Евгению Плющенко

Российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», накануне, 25 сентября, фигуристка провела первую тренировку под руководством Плющенко, стороны остались довольны совместной работой и, скорее всего, сотрудничество Самоделкиной и Плющенко будет продолжено.

До сезона-2022/2023 Самоделкина тренировалась у Сергея Давыдова, а потом перешла в группу Светланы Соколовской.

Софья Самоделкина является серебряным призёром Гран-при среди юниоров в Словении и имеет в своём арсенале четверные прыжки. В сезоне-2022/2023 она победила на этапе Гран-при России в Самаре, а также заняла второе место на этапе ГП в Сочи. На чемпионате России Самоделкина заняла 11-е место. В августе 2023 года фигуристка получила гражданство Казахстана.