«Свой момент на подиуме ей уже не вернуть». Гендиректор USADA — о Валиевой

Генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт высказался о начале слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Весь процесс, учитывая секретность и ненужную задержку, по сути, подрывает справедливость, поскольку все спортсмены были лишены своего момента на подиуме, который, независимо от результата слушаний, им не вернуть. Будем надеяться, что спортсмены и общественность смогут получить некоторое удовлетворение после того, как решение будет вынесено», — цитирует Тайгарта издание USA TODAY.

Напомним, что Валиевая подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

Закрытые слушания с участием представителей всех сторон состоятся с 26 по 29 сентября 2023 года.