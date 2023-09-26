Александр Жулин считает, что у Валиевой минимальные шансы выиграть дело в CAS

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал начало слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу Камилы Валиевой.

Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

«Очень надеюсь на положительной исход для Камилы в этой истории. Мои ученики тоже были в команде, которая завоевала золото. Очень надеюсь, но, судя по тому, что в последнее время происходит, надежды тают. Если Камила выиграет это дело, это будет какое-то чудо», — заявил Жулин в интервью изданию «Чемпионат».

Закрытые слушания с участием представителей всех сторон состоятся с 26 по 29 сентября 2023 года.