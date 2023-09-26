ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарасова положительно оценила начало слушаний дела Валиевой в CAS

Российская фигуристка ближайшие три дня проведёт в нервном ожидании.
26 сентября 2023 11:33
автор: Виталий Стопин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на начало слушаний дела Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария). 17-летняя россиянка обвиняется в употреблении допинга.

«Положительно оцениваю тот факт, что эти слушания начинаются. Сколько лет можно было ждать? Не знаю, может ли всё положительно разрешиться для Камилы в этом деле», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

После окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба на тот момент 15-летней Камилы Валиевой с чемпионата России в Санкт-Петербурге дала положительный результат на триметазидин. В итоге награждение победителей и призёров этого вида олимпийской программы было отложено до окончания расследования.

Слушания в CAS по делу Валиевой начнутся сегодня, 26 сентября. Некоторые свидетели и эксперты, включая саму фигуристку и её представителей, выступят по видеосвязи.

источник: Чемпионат.com
Спортивный юрист рассказал, какое наказание грозит Валиевой по итогам заседания CAS
Ранее российская фигуристка угодила в допинг-скандал.
26.09.2023 11:43
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Александр Жулин считает, что у Валиевой минимальные шансы выиграть дело в CAS
Слушания начнутся сегодня, 26 сентября.
26.09.2023 11:23
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
«Свой момент на подиуме ей уже не вернуть». Гендиректор USADA — о Валиевой
«Свой момент на подиуме ей уже не вернуть». Гендиректор USADA — о Валиевой
Заявление от Антидопингового агентства США перед слушаниями по делу фигуристки.
26.09.2023 11:09
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Софья Самоделкина перешла от Светланы Соколовской в группу к Евгению Плющенко
Софья Самоделкина перешла от Светланы Соколовской в группу к Евгению Плющенко
Фигуристка поменяла тренера второй раз за полтора года.
26.09.2023 08:59
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
В МОК отреагировали на скандальное высказывание Чжоу в адрес российских фигуристов
Ранее американский атлет сообщил о широком распространении допинга среди россиян и потребовал отстранить Россию от мирового спорта.
26.09.2023 00:04
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
РУСАДА обвинило Чжоу в нарушении антидопинговых правил из-за его слов о российских спортсменах
РУСАДА обвинило Чжоу в нарушении антидопинговых правил из-за его слов о российских спортсменах
Ранее Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.
25.09.2023 23:27
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Татьяна Мишина не исключила, что Елизавета Туктамышева выступит на Олимпиаде
Татьяна Мишина не исключила, что Елизавета Туктамышева выступит на Олимпиаде
В настоящее время большинство отечественных атлетов изолировано от международных турниров.
25.09.2023 22:21
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Чен высказала мнение о роли Туктамышевой в качестве примера для подражания для юных фигуристок
Она назвала положительные качества спортсменки.
25.09.2023 21:19
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Алексей Мишин: Чжоу плохо относится к фигурному катанию
Ранее Винсент Чжоу заявил, что Россию нужно отстранить от мирового спорта.
25.09.2023 20:02
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.