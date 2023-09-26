Тарасова положительно оценила начало слушаний дела Валиевой в CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на начало слушаний дела Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария). 17-летняя россиянка обвиняется в употреблении допинга.

«Положительно оцениваю тот факт, что эти слушания начинаются. Сколько лет можно было ждать? Не знаю, может ли всё положительно разрешиться для Камилы в этом деле», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

После окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба на тот момент 15-летней Камилы Валиевой с чемпионата России в Санкт-Петербурге дала положительный результат на триметазидин. В итоге награждение победителей и призёров этого вида олимпийской программы было отложено до окончания расследования.

Слушания в CAS по делу Валиевой начнутся сегодня, 26 сентября. Некоторые свидетели и эксперты, включая саму фигуристку и её представителей, выступят по видеосвязи.