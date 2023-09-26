Спортивный юрист рассказал, какое наказание грозит Валиевой по итогам заседания CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о доапинг-деле Камилы Валиевой. Напомним, что 26 сентября в Лозанне начнется рассмотрение дела российской фигуристки.

«Прогнозы делать очень тяжело, мы не видели, кто на что ссылается. РУСАДА считает, что вина спортсменки минимальна — попросили минимально возможную санкцию в виде предупреждения. ISU заняли среднюю позицию — запрашивают два года. А WADA требует стандартную санкцию — четыре года дисквалификации», — приводит слова эксперта «КП Спорт».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.