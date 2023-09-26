Губерниев заявил, что не ждет ничего хорошего от заседания CAS по делу Камилы Валиевой

Популярный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал начало слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу Камилы Валиевой.

«Всё зависит от аргументов нашей стороны, насколько мы подготовились и насколько мы будем убедительны. Это состязательный процесс. Наша задача — постараться быть максимально честными и убедительными. Ошибка, мягко говоря, серьёзнейшая. Поэтому ничего хорошего от этого заседания я не жду для нас. Не надо искать политические мотивы. По политическим мотивам в её организм попал допинг? Если это была нелепая случайность, то я возвращаюсь к тому, что сказал ранее: убедительно и аргументировано защитить спортсменку», — заявил Губерниев в интервью изданию «Чемпионат».

Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

Закрытые слушания с участием представителей всех сторон состоятся с 26 по 29 сентября 2023 года.