В Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой

Популярная журналистка из США Кристин Бреннан сообщила, что в штаб-квартире CAS в швейцарском городе Лозанна начались слушания по делу российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

«Слушания по делу о допинге Камилы Валиевой проходят сейчас на третьем этаже здания Спортивного арбитражного суда», — написала Бреннан в своих соцсетях.