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Врач заявил, что у ВАДА нет доказательств эффективности препарата, найденного у Валиевой

В 2022 году в допинг-пробе российской фигуристки был обнаружен триметазидин.
26 сентября 2023 14:56
автор: Виталий Овсянников

Французский спортивный врач Жан‑Пьер де Монденар рассказал о препарате триметазидин, который был обнаружен в крови российской фигуристки Камилы Валиевой.

Он заявил, что у ВАДА нет никаких доказательств того, что это вещество даёт хотя бы небольшое преимущество в спорте.

«Этот препарат помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не улучшает спортивные результаты. У ВАДА нет никаких доказательств, подтверждающих, что триметазидин эффективен. Раньше я защищал борца, в пробе которого нашли этот препарат. Я просил предоставить медицинские протоколы, доказывающие целесообразность запрета препарата. Я так и не получил ответа. Таким образом, ВАДА нарушает принципы собственного кодекса», — цитирует врача Radio Canada.

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

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