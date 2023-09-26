Врач заявил, что у ВАДА нет доказательств эффективности препарата, найденного у Валиевой

Французский спортивный врач Жан‑Пьер де Монденар рассказал о препарате триметазидин, который был обнаружен в крови российской фигуристки Камилы Валиевой.

Он заявил, что у ВАДА нет никаких доказательств того, что это вещество даёт хотя бы небольшое преимущество в спорте.

«Этот препарат помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не улучшает спортивные результаты. У ВАДА нет никаких доказательств, подтверждающих, что триметазидин эффективен. Раньше я защищал борца, в пробе которого нашли этот препарат. Я просил предоставить медицинские протоколы, доказывающие целесообразность запрета препарата. Я так и не получил ответа. Таким образом, ВАДА нарушает принципы собственного кодекса», — цитирует врача Radio Canada.

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.