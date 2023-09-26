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Канадская фигуристка Дюамель поддержала слова Чжоу про допинг в России

По ее мнению, спортсмен таким образом защищает своих коллег.
26 сентября 2023 15:32
автор: Степан Шереметьев

Канадская фигуристка Меган Дюамель отреагировала на слова американца Винсента Чжоу, который ранее раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) за ведение дела о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Молодец, Винсент, за то, что встаешь на защиту спортсменов. Спорт высших достижений не может существовать без спортсменов, а чиновники высмеивают этот спорт и проявляют неуважение к фигуристам сборных США и Японии, которым пришлось покинуть Олимпийские игры без того самого олимпийского момента», — написала Дюамель в соцсетях.

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

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