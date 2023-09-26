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В ВАДА рассказали о недопуске представителей США на слушания по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.
В ВАДА рассказали о недопуске представителей США на слушания по делу Валиевой
26 сентября 2023 15:52
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не возражало против того, чтобы американские представители присутствовали на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Что касается проведения этого слушания при закрытых дверях, ВАДА не возражало ни против того, чтобы оно было публичным, ни против присутствия наблюдателя от сборной США. Согласно регламенту Спортивного арбитражного суда, ВАДА не может требовать проведения публичных слушаний. Этот запрос может исходить только от «физического лица, являющегося стороной разбирательства», то есть от спортсмена в данном случае. Для ясности, если бы спортсмен потребовал проведения публичных слушаний, у ВАДА не было бы возражений», — цитирует текст заявления ВАДА «РИА Новости».

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

источник: «РИА Новости»
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