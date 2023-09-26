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Адвокат Добровинский рассказал, каким образом защищал бы Валиеву на заседании CAS

В прошлом году в организме российской спортсменки обнаружили запрещённое вещество — триметазидин.
26 сентября 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

Юрист Александр Добровинский объяснил, каким способом попытался бы встать на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

Во вторник, 26 сентября, начался процесс расследования по допинговому делу олимпийской чемпионки.

«Если бы я защищал интересы Валиевой в суде, то занял бы совершенно иную позицию. Я бы ссылался на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро. Во‑вторых, с помощью специалистов можно доказать, что она не сыграла никакой роли в достижении спортивного результата. Достаточно привлечь квалифицированные химические лаборатории, которые могут провести соответствующие исследования. Кроме того, нужно было ещё давно подать в ВАДА требование признать отсутствие влияние микродоз триметадизина на спортивные результаты, — приводит слова адвоката «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка – 2022 подозревается в употреблении запрещённого препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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