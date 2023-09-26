Адвокат Добровинский рассказал, каким образом защищал бы Валиеву на заседании CAS

Юрист Александр Добровинский объяснил, каким способом попытался бы встать на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

Во вторник, 26 сентября, начался процесс расследования по допинговому делу олимпийской чемпионки.

«Если бы я защищал интересы Валиевой в суде, то занял бы совершенно иную позицию. Я бы ссылался на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро. Во‑вторых, с помощью специалистов можно доказать, что она не сыграла никакой роли в достижении спортивного результата. Достаточно привлечь квалифицированные химические лаборатории, которые могут провести соответствующие исследования. Кроме того, нужно было ещё давно подать в ВАДА требование признать отсутствие влияние микродоз триметадизина на спортивные результаты, — приводит слова адвоката «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка – 2022 подозревается в употреблении запрещённого препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.