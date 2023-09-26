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Журова высказалась о деле Валиевой

Слушания в CAS уже начались.
26 сентября 2023 18:52
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала начало слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу Камилы Валиевой.

«Если бы было прецедентное право, то подобные истории заканчивались оправданием спортсмена или минимальным сроком. Но боюсь, если будет политика, мы такого не увидим. Спортсмены ждут медали, поэтому позиции сторон достаточно принципиальные. Для меня будет абсолютно несправедливым, если Камилу дисквалифицируют на несколько лет и лишат медалей», — приводит слова Журовой Metaratings.

Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

Закрытые слушания с участием представителей всех сторон состоятся с 26 по 29 сентября 2023 года.

источник: Metaratings.ru
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