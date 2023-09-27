«На нашу зарплату можно жить и контракты не нужны». Боброва — о деньгах в фигурном катании

Российская фигуристка Екатерина Боброва, в 2014 году выигравшая золотую медаль Олимпийских игр в командном турнире, рассказала о финансовой составляющей в отечественном фигурном катании.

«Контрактами славятся в США и многих европейских странах. Они получают какие-то выплаты, но не в тех размерах, каковы у нас зарплаты. У нас это работа, мы нигде больше не работаем, мы пашем на льду и получаем зарплату за то, чтобы представлять Россию на международных стартах. Западная история другая – они параллельно работают и параллельно тренируются. Они получают зарплату не в фигурном катании. Там это нормальная практика. А у нас зарплата, и на это плюс-минус можно жить. Плюс призовые за Гран-при, так что контракты нам не нужны», — заявила Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, 33-летняя россиянка выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым. Данный дуэт выиграл золото Олимпиады-2014 и серебро на ОИ-2018 в командных соревнованиях.