Глава ОКР Поздняков: Костомаров будет примером для ребят, получивших ранения в СВО

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил восхищение олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. 46-летний россиянин продолжает процесс реабилитации после ампутации конечностей.

«Костомаров является примером спортивного и человеческого мужества. Он будет примером и для наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения. Роман — олимпийский чемпион с несгибаемым характером», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Роман Костомаров в январе попал в больницу с запущенной двусторонней пневмонией, после чего перенёс несколько ампутаций. В начале июля фигуриста выписали из больницы, а с тех пор в соцсетях он выкладывает видеозаписи с процессом восстановления.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лёд перед публикой. Это произошло во время ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви», проходившего в Олимпийском парке Сочи.