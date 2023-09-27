«Выступала за Россию, но называли предательницей». Медведева — о переходе к канадскому тренеру

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о смене тренера по ходу карьеры.

«После Олимпиады я решила сменить тренера. И я переехала в Канаду Брайану Орсеру, став на тот момент первой именитой спортсменкой, которая взяла и уехала. Я такое пережила! Причем выступала-то я за Россию, но писали: «Ты предательница». Это продолжалось очень много лет: года полтора-два такого острого хейта точно», - заявила Медведева в своем шоу «Бес комментариев».

Напомним, Евгения Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира. К Олимпиаде-2018 она подходила в статусе фаворитки, но уступила юной Алине Загитовой, завоевав серебро.