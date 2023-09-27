ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Поздняков высказался о лишении Маргариты Дробязко литовского гражданства

27 сентября 2023 12:23
автор: Виталий Стопин

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства.

«Лишения гражданства будут иметь долгие исторические последствия для тех, кто принимает такие решения.

Был крайне удивлён озвученным основанием данного шага. Спортсменку поставили перед выбором — либо гражданство Литвы, либо запрет на нынешнюю деятельность, а фактически запрет на профессию. А ведь точки зрения спортивной составляющей, выступление в шоу является частью профессии фигуриста.

У меня сложилось такое ощущение, что страны, находящиеся севернее России, соревнуются между собой, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва сейчас вышла в лидеры», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Маргарита Дробязко родилась в Москве, однако с 1992 года выступала за Литву. Она в дуэте с мужем — Повиласом Ванагасом — является призером ЧМ-2000 в танцах на льду, двукратным призером чемпионатов Европы, а также тринадцатикратной чемпионкой Литвы. В настоящий момент пара проживает в России.

источник: ТАСС
«Выступала за Россию, но называли предательницей». Медведева — о переходе к канадскому тренеру
В 2018 году фигуристка стала серебряным призёром Олимпиады.
27.09.2023 12:17
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Глава ОКР Поздняков: Костомаров будет примером для ребят, получивших ранения в СВО
Глава ОКР Поздняков: Костомаров будет примером для ребят, получивших ранения в СВО
Легендарный фигурист стойко проходит процесс реабилитации.
27.09.2023 12:04
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
«На нашу зарплату можно жить и контракты не нужны». Боброва — о деньгах в фигурном катании
Мнение олимпийской чемпионки.
27.09.2023 08:59
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Журова высказалась о деле Валиевой
Слушания в CAS уже начались.
26.09.2023 18:52
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Адвокат Добровинский рассказал, каким образом защищал бы Валиеву на заседании CAS
В прошлом году в организме российской спортсменки обнаружили запрещённое вещество — триметазидин.
26.09.2023 18:25
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
В ВАДА рассказали о недопуске представителей США на слушания по делу Валиевой
В ВАДА рассказали о недопуске представителей США на слушания по делу Валиевой
Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.
26.09.2023 15:52
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Канадская фигуристка Дюамель поддержала слова Чжоу про допинг в России
По ее мнению, спортсмен таким образом защищает своих коллег.
26.09.2023 15:32
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Врач заявил, что у ВАДА нет доказательств эффективности препарата, найденного у Валиевой
В 2022 году в допинг-пробе российской фигуристки был обнаружен триметазидин.
26.09.2023 14:56
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
В Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой
В Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой
Заседание проходит в Лозанне (Швейцария).
26.09.2023 13:58
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.