Поздняков высказался о лишении Маргариты Дробязко литовского гражданства

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства.

«Лишения гражданства будут иметь долгие исторические последствия для тех, кто принимает такие решения.

Был крайне удивлён озвученным основанием данного шага. Спортсменку поставили перед выбором — либо гражданство Литвы, либо запрет на нынешнюю деятельность, а фактически запрет на профессию. А ведь точки зрения спортивной составляющей, выступление в шоу является частью профессии фигуриста.

У меня сложилось такое ощущение, что страны, находящиеся севернее России, соревнуются между собой, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва сейчас вышла в лидеры», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Маргарита Дробязко родилась в Москве, однако с 1992 года выступала за Литву. Она в дуэте с мужем — Повиласом Ванагасом — является призером ЧМ-2000 в танцах на льду, двукратным призером чемпионатов Европы, а также тринадцатикратной чемпионкой Литвы. В настоящий момент пара проживает в России.