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Тарасова послала МОК к чёртовой матери из-за критериев для российских спортсменов

Россия и Беларусь не получили приглашение от МОК на Олимпийские игры-2024 в Париже в установленный срок.
Тарасова послала МОК к чёртовой матери из-за критериев для российских спортсменов
27 сентября 2023 13:22
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике требования МОК по допуску российских спортсменов на ОИ-2024 в Париже.

В марте организация выступила с рекомендацией допускать представителей России и Беларуси до международных стартов только в качестве нейтральных атлетов.

Еще одно условие - отказ от публичной поддержки СВО. Также спортсмен не должен быть связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности своего государства.

«Я всегдa за участие, но если не cтавятся никакие другие условия. А еcли при этом надо отказаться от своей страны, то пoшли они к чертовой матери сo своими условиями! Без флага и гимна мы уже участвовали, но пoдписывать какие-то документы, в которых ты не должен ассоциировaться со своей страной и даже oлимпийским комитетом — неприемлемо!», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

МОК рассмотрит рекомендации по допуску спортсменов из России и Беларуси на соревнования

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что если российский спортсмен подпишется под данными условиями, то по большому счету, оформит отречение от своей страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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