Глава РУСАДА высказалась о проходящих слушаниях по делу Камилы Валиевой

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» пожелала всем участникам процесса по делу Камилы Валиевой спокойствия и конструктивного диалога.

«Я желаю всем участникам процесса спокойствия и конструктивного диалога. Чтобы каждая позиция была услышана и все смогли объективно предоставить информацию», — сказала Логинова.

Слушания по делу Камилы Валиевой проходят в CAS и будут продолжаться с 26 по 29 сентября. От решения Спортивного арбитражного суда зависит распределение медалей командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), где победили россияне.