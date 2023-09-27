«Вина спортсменки минимальна». Гендиректор РУСАДА обозначила позицию агентства по делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника высказала позицию агентства по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Как мы говорили ранее, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», - цитирует Логинову «Спорт-Экспресс».

Слушания по делу Камилы Валиевой проходят в CAS и будут продолжаться с 26 по 29 сентября. От решения Спортивного арбитражного суда зависит распределение медалей командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), где победили россияне.