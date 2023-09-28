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Стало известно о стадии строительства школы Загитовой в Казани

Договоренность об её открытии была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме в июне.
28 сентября 2023 11:52
автор: Александр Поволоцкий

Школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется открыть на базе Дворца спорта в Казани в начале 2024 года.

По словам Министра спорта Татарстана Владимира Леонова, сейчас ведется поиск земельного участка.

«Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем ее на базе Дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано», - приводит ТАСС слова чиновника.

Загитова летом 2019 года объявила о приостановке карьеры фигуристки. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призёром тех Игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира (2019), а также победительницей финала Гран-при (2017).

В настоящее время Алина учится в РАНХиГС на факультете журналистики, а также работает ведущей на телевидении и принимает участие в различных ледовых шоу.

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