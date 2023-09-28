«Я виноват, что ситуация в принципе произошла». Спортивный врач — о деле Валиевой

Спортивный врач Филипп Шветский заявил о том, что чувствует свою вину из-за того, что в организм российской фигуристки попал допинг.

«Почему я говорю, что виноват в ситуации с Валиевой? Ну, потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность, дело в этом», – заявил Шветский в интервью РИА Новости.

Напомним, Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпийских играх в 2022 году.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе на тот момент 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.