Тарасова назвала свиньёй олимпийскую чемпионку Дюамель

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку из Канады Меган Дюамель.

Ранее Дюамель на YouTube-канале The Skating Lesson обвинила российских спортсменов Ксению Столбову и Федора Климова в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

На Играх-2014 Столбова и Климов завоевали золото и серебро. Также пара становилась второй на чемпионате мира того же года и трёх чемпионатах Европы (2014, 2015, 2018).