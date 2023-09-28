ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарасова назвала свиньёй олимпийскую чемпионку Дюамель

Тренер встала на защиту Столбовой и Климова.
Тарасова назвала свиньёй олимпийскую чемпионку Дюамель
28 сентября 2023 15:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку из Канады Меган Дюамель.

Ранее Дюамель на YouTube-канале The Skating Lesson обвинила российских спортсменов Ксению Столбову и Федора Климова в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

На Играх-2014 Столбова и Климов завоевали золото и серебро. Также пара становилась второй на чемпионате мира того же года и трёх чемпионатах Европы (2014, 2015, 2018).

источник: «Спорт-Экспресс»
Спортивный врач пояснил слова Шаботовой о «правильном допинге» в группе Тутберидзе
В 2022 году он работал в сборной России на Олимпиаде.
28.09.2023 15:44
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
«Я виноват, что ситуация в принципе произошла». Спортивный врач — о деле Валиевой
В 2022 году в допинг-пробе российской фигуристки был обнаружен триметазидин.
28.09.2023 15:14
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Стало известно о стадии строительства школы Загитовой в Казани
Договоренность об её открытии была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме в июне.
28.09.2023 11:52
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Вина спортсменки минимальна». Гендиректор РУСАДА обозначила позицию агентства по делу Валиевой
Заседания проходят в Лозанне (Швейцария) с 26 по 29 сентября. 
27.09.2023 18:58
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Спортивный юрист поделился прогнозами по делу Камилы Валиевой
Олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.
27.09.2023 14:29
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Глава РУСАДА высказалась о проходящих слушаниях по делу Камилы Валиевой
Глава РУСАДА высказалась о проходящих слушаниях по делу Камилы Валиевой
Заседания проходят в Лозанне (Швейцария) с 26 по 29 сентября. 
27.09.2023 14:29
Фигурное катание
автор: Никита Плохих
Тарасова послала МОК к чёртовой матери из-за критериев для российских спортсменов
Тарасова послала МОК к чёртовой матери из-за критериев для российских спортсменов
Россия и Беларусь не получили приглашение от МОК на Олимпийские игры-2024 в Париже в установленный срок.
27.09.2023 13:22
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Поздняков высказался о лишении Маргариты Дробязко литовского гражданства
27.09.2023 12:23
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
«Выступала за Россию, но называли предательницей». Медведева — о переходе к канадскому тренеру
В 2018 году фигуристка стала серебряным призёром Олимпиады.
27.09.2023 12:17
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.