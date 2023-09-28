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Спортивный врач пояснил слова Шаботовой о «правильном допинге» в группе Тутберидзе

В 2022 году он работал в сборной России на Олимпиаде.
28 сентября 2023 15:44
автор: Виталий Овсянников

Спортивный врач Филипп Шветский, работавший в сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022, заявил, что слова фигуристки Анастасии Шаботовой о «правильном допинге» в команде Этери Тутберидзе были вырваны из контекста.

Напомним, в 2019-году Шаботова во время стрима в своих социальных сетях, ответила на вопрос подписчика и заявила, что для побед нужно «много правильного допинга». На уточнение о том, употребляют ли допинг в группе Тутберидзе, Анастасия ответила: «Конечно, да».

Филипп Шветский заявил, что Шаботова никогда не тренировалась в команде у Этери Тутберидзе.

«Насколько я знаю, она только стажировалась у нее в 2017 году, но совсем немного, порядка 10 дней. Кроме того, то видео с «правильным допингом» было вырвано из контекста. Если посмотреть его целиком, будет понятно, что на самом деле она шутила и рассказывала вообще про соленые огурцы. В итоге ее саму подставили этим видео», — цитирует Шветского РИА Новости.

источник: «РИА Новости»
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