Спортивный врач пояснил слова Шаботовой о «правильном допинге» в группе Тутберидзе

Спортивный врач Филипп Шветский, работавший в сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022, заявил, что слова фигуристки Анастасии Шаботовой о «правильном допинге» в команде Этери Тутберидзе были вырваны из контекста.

Напомним, в 2019-году Шаботова во время стрима в своих социальных сетях, ответила на вопрос подписчика и заявила, что для побед нужно «много правильного допинга». На уточнение о том, употребляют ли допинг в группе Тутберидзе, Анастасия ответила: «Конечно, да».

Филипп Шветский заявил, что Шаботова никогда не тренировалась в команде у Этери Тутберидзе.

«Насколько я знаю, она только стажировалась у нее в 2017 году, но совсем немного, порядка 10 дней. Кроме того, то видео с «правильным допингом» было вырвано из контекста. Если посмотреть его целиком, будет понятно, что на самом деле она шутила и рассказывала вообще про соленые огурцы. В итоге ее саму подставили этим видео», — цитирует Шветского РИА Новости.