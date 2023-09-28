«Она врёт». Нина Мозер - о Дюамель

Заслуженный тренер России Нина Мозер отреагировала на слова бывшей фигуристки Меган Дюамель.

«Это ерунда полнейшая. Мы вообще не практиковали никогда эти вещи. Она врет. Просто надуманная история», — приводит слова Мозер «Спорт-Экспресс».

Ранее Дюамель на YouTube-канале The Skating Lesson обвинила российских спортсменов Ксению Столбову и Федора Климова в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

На Играх-2014 Столбова и Климов завоевали золото и серебро. Также пара становилась второй на чемпионате мира того же года и трёх чемпионатах Европы (2014, 2015, 2018).