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Спортивный арбитражный суд отложил слушания по делу Камилы Валиевой

Заседания планировалось провести с 26 по 29 сентября.
Спортивный арбитражный суд отложил слушания по делу Камилы Валиевой
28 сентября 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) заявили, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет отложено до 9–10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Во вторник, 26 сентября, начался процесс расследования по допинговому делу олимпийской чемпионки.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе на тот момент 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.

источник: Спортивный арбитражный суд (CAS)
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