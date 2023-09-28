«Это скажется на Камиле». Лакерник - о переносе слушаний дела Валиевой

Почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал решение отложить слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«У CAS свои законы. Может, им что-то понадобилось, какая-то информация. Ничего с этим, к сожалению, сделать не можем. Читал, что и процедура принятия решения может длиться до года. Все так долго и не понятно. Думаю, эта ситуация может отразиться на Камиле. Она ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше? Все это скажется на ней», — приводит слова Лакерника «Спорт-Экспресс».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе на тот момент 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.

Слушания отложены до 9–10 ноября.