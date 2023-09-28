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Татьяна Тарасова назвала издевательством решение CAS перенести рассмотрение дела Валиевой

Вынесение вердикта снова отложено.
28 сентября 2023 22:09
автор: Денис Владимиров

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отложить вынесение вердикта по делу об антидопинговом нарушении российской фигуристки Камилы Валиевой.

Рассмотрение дела спортсменки проходило с 26 по 28 сентября в Лозанне. В четверг CAS объявил, что слушание продолжится 9 и 10 ноября.

«Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают, что хотят – одно дело по несколько раз, их бы детей так судили. Издевательство, справедливости не стоит ждать», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивает на четырёхлетней дисквалификации россиянки и аннулировании её результатов с момента сдачи теста.

источник: ТАСС
«Позиция не изменилась». ВАДА продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой
Слушания в CAS затянулись.
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