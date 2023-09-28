Татьяна Тарасова назвала издевательством решение CAS перенести рассмотрение дела Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отложить вынесение вердикта по делу об антидопинговом нарушении российской фигуристки Камилы Валиевой.

Рассмотрение дела спортсменки проходило с 26 по 28 сентября в Лозанне. В четверг CAS объявил, что слушание продолжится 9 и 10 ноября.

«Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают, что хотят – одно дело по несколько раз, их бы детей так судили. Издевательство, справедливости не стоит ждать», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивает на четырёхлетней дисквалификации россиянки и аннулировании её результатов с момента сдачи теста.