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Стала известна реакция МОК на перенос слушаний по делу Валиевой

Арбитры CAS соберутся в следующий раз в ноябре.
29 сентября 2023 12:59
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на то, что продолжение рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой было отложено на 9-10 ноября.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», - приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе на тот момент 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в Играх.

источник: ТАСС
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