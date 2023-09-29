Тарасова назвала Дюамель дурой, которая не знает правила фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова канадской фигуристки Меган Дюамель, которая обвинила своих российских коллег в употреблении допинга.

«Меган Дюамель — дура, которая не знает правил. В раздевалку можно ходить с врачом. Ксения Столбова просто прекрасно и красиво ей ответила», — приводит слова наставницы РИА Новости.

Накануне Дюамель заявила, что российские фигуристы получали перед прокатами черную субстанцию, похожую на смолу, а также постоянно уходили в раздевалку с врачами во время прокатов.