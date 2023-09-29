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Тарасова назвала Дюамель дурой, которая не знает правила фигурного катания

Ранее канадка заявила, что россияне употребляли вещества, похожие на допинг.
Тарасова назвала Дюамель дурой, которая не знает правила фигурного катания
29 сентября 2023 13:47
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова канадской фигуристки Меган Дюамель, которая обвинила своих российских коллег в употреблении допинга.

«Меган Дюамель — дура, которая не знает правил. В раздевалку можно ходить с врачом. Ксения Столбова просто прекрасно и красиво ей ответила», — приводит слова наставницы РИА Новости.

Накануне Дюамель заявила, что российские фигуристы получали перед прокатами черную субстанцию, похожую на смолу, а также постоянно уходили в раздевалку с врачами во время прокатов.

источник: «РИА Новости»
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