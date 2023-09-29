Журналистка USA Today: если бы Валиеву и её партнёров наградили на ОИ-2024, это была бы катастрофа

Журналистка USA Today Кристин Бреннан высказалась о возможном проведении награждения победителей и призёров командного турнира по фигурному катанию ОИ-2022.

Напомним, что сборная России не получила золотые медали из-за дела о допинге Камилы Валиевой. Второе место заняла американская команда, третье - японская.

«Идея провести крутую медальную церемонию в Париже, несомненно, всплывала. Но нет никаких шансов, что подобная церемония состоится с Россией. В первую очередь организаторы Парижа-2024 воспротивятся. Невозможно, чтобы Россия была на вершине пьедестала, играл гимн России», — заявила Бреннан в эфире YouTube-канала TheSkatingLesson.