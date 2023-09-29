ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Журналистка USA Today: если бы Валиеву и её партнёров наградили на ОИ-2024, это была бы катастрофа

Призёры Игр в Пекине не получили награды.
29 сентября 2023 14:47
автор: Александр Поволоцкий

Журналистка USA Today Кристин Бреннан высказалась о возможном проведении награждения победителей и призёров командного турнира по фигурному катанию ОИ-2022.

Напомним, что сборная России не получила золотые медали из-за дела о допинге Камилы Валиевой. Второе место заняла американская команда, третье - японская.

«Идея провести крутую медальную церемонию в Париже, несомненно, всплывала. Но нет никаких шансов, что подобная церемония состоится с Россией. В первую очередь организаторы Парижа-2024 воспротивятся. Невозможно, чтобы Россия была на вершине пьедестала, играл гимн России», — заявила Бреннан в эфире YouTube-канала TheSkatingLesson.

источник: «Советский спорт»
Серебряный призер ОИ-2022 Трусова назвала любимую пару танцоров на льду
В феврале спортсменка снялась с финала Гран-при России.
29.09.2023 14:30
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Тарасова назвала Дюамель дурой, которая не знает правила фигурного катания
Тарасова назвала Дюамель дурой, которая не знает правила фигурного катания
Ранее канадка заявила, что россияне употребляли вещества, похожие на допинг.
29.09.2023 13:47
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Стала известна реакция МОК на перенос слушаний по делу Валиевой
Арбитры CAS соберутся в следующий раз в ноябре.
29.09.2023 12:59
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Татьяна Тарасова назвала издевательством решение CAS перенести рассмотрение дела Валиевой
Вынесение вердикта снова отложено.
28.09.2023 22:09
Фигурное катание
автор: Денис Владимиров
«Позиция не изменилась». ВАДА продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой
Слушания в CAS затянулись.
28.09.2023 20:46
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Это скажется на Камиле». Лакерник - о переносе слушаний дела Валиевой
Слушания продолжатся в ноябре.
28.09.2023 19:39
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Спортивный арбитражный суд отложил слушания по делу Камилы Валиевой
Спортивный арбитражный суд отложил слушания по делу Камилы Валиевой
Заседания планировалось провести с 26 по 29 сентября.
28.09.2023 18:25
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Она врёт». Нина Мозер - о Дюамель
Дюамель обвинила Столбову и Климова в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.
28.09.2023 16:27
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Спортивный врач пояснил слова Шаботовой о «правильном допинге» в группе Тутберидзе
Спортивный врач пояснил слова Шаботовой о «правильном допинге» в группе Тутберидзе
В 2022 году он работал в сборной России на Олимпиаде.
28.09.2023 15:44
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.